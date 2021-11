Via Roma, all’ingresso di Manduria, ore 1,30 della notte di domenica 28 novembre. Un’auto che lascia lentamente il parcheggio in retromarcia, si ferma per far passare le auto poi si immette sulla strada quando non passa nessuno. All’improvviso sbuca un’altra autovettura che a velocità sostenuta la prende in pieno. L’urto è terribile, la seconda autovettura si schianta contro quella ferma che viene spinta per diversi metri.

Sono le immagini dell’incidente stradale avvenuto domenica notte a Manduria. Le scene impressionanti sono quelle riprese da una telecamera di sorveglianza che documenta la dinamica e l’impatto che ha sprigionato una incredibile forza.

All’interno delle auto ci sono sono i conducenti che riportano danni tutto sommato lievi rispetto alla paurosa dinamica. Avessero avuto a bordo altri passeggeri il bilancio sarebbe stato diverso. I due uomini, entrambi manduriani, riporteranno traumi con prognosi rispettivamente di una settimana e trenta giorni.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia del locale commissariato mentre l’aspetto legale lo seguirà l’avvocato Francesco Ferretti, esperto in infortunistica stradale su incarico del proprietario della prima autovettura.