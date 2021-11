Danni al pronto soccorso, la versione dell'autore denunciato e arrestato

Dalla sua casa dove è agli arresti domiciliari, il ventisettenne manduriano autore della lite e della rottura del banco accettazione del pronto soccorso di Manduria scrive su Facebook la sua versione dei fatti. Ecco il suo racconto che pubblichiamo integralmente.

Ieri alle 6 circa mi sono recato in pronto soccorso con dolori forti al torace e spalla che scendevano fino alla pancia, non sapendo di cosa si trattasse. Nel ricevermi all'accettazione del pronto soccorso c'era un infermiere che mi ha chiesto se avessi il vaccino covid, green pass, mi ha chiesto quando avevo fatto l'ultima dose: io ero poco cosciente ed ho risposto circa 3 mesi fa, l'infermiere si mostrò nervoso e con toni alti chiedendomi di essere più preciso, senza chiedermi come stavo e cosa avessi, e da lì fu la mia reazione a tirare il vetro in plastica. Faccio presente che ero in ginocchio a terra a piangere per i dolori atroci. In tal caso non si sapeva ancora che si trattasse di coliche renali, e in quel caso se si sarebbe trattato di un infarto io sarei morto lì. Dopo la mia reazione sono subito intervenuti i medici ed ho ricevuto le mie cure.