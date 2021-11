Alcol e droga tra minori: "più controlli anche di notte"

Dopo la Confcommercio di Manduria anche il gruppo consigliare dei Progressisti si preoccupa di una degenerazione della movida manduriana inquinata da alcol, droga e atti vandalici tra i giovanissimi.

Con una lettera ufficiale inviata al Prefetto, al questore di Taranto e al commissario di polizia e al sindaco di Manduria, i due consiglieri Domenico Sammarco e Gregorio Gentile hanno chiesto che su questo argomento si convochi il comitato provinciale per la sicurezza.

I consiglieri suggeriscono le autorità competenti l’istituzione nel centro storico di un servizio di pattugliamento a tarda ora, anche con l’ausilio delle associazioni di protezione civile «affinché – si legge - rappresenti un controllo del territorio, unitamente ad un deterrente per qualche incivile».

Ricordando gli ultimi episodi di cronaca che hanno riguardato inquietanti comportamenti di giovanissimi (l’atto vandalico al monumento ai caduti, lo stato di ebrezza di due ragazzine, un coltello a serramanico trovato in tasca ad un minore e le inchieste sul traffico di droga nel borgo antico), i Progressisti chiedono di «valutare ulteriori azioni condivise di potenziamento dei controlli per arginare comportamenti quali quelli segnalati, che possono costituire un elemento concreto di pericolo per la comunità». Uno sforzo necessario, sottolineano i due consiglieri, per far sì che i giovani si divertano «specie in un’area densamente popolata di locali commerciali, ma al fine di contemperare le esigenze anche dei cittadini residenti e di tutti coloro che vogliono vivere la città in sicurezza e tranquillità».