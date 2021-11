Riprendono nel distretto di Manduria le lunghe code per i tamponi molecolari

Così si prsentava questa mattina il cortile del distretto socio sanitario manduriano dove è stato allestito l'hub per i tamponi molecolari e dove sono riprese le lunghe code di auto in attesa. L'utenza è quella manduriana e dei comuni limitrofi dell'area distrettuale.

I test sono quelli gestiti dal dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto e riguardano i soggetti venuti a contatto diretto con persone positive e quelli risultati positivi all’esame del tampone rapido eseguito privatamente nelle farmacie.

Purtroppo non è possibile avere il numero aggiornato dei manduriani contagiati o in isolamento perché gli uffici comunali che gestiscono i dati non li pubblicano o lo fanno con ritardi improponibili. L’ultimo report reso noto risale al 15 novembre quando i positivi erano 24 e 14 quelli in attesa di tampone.