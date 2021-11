La pioggia fa saltare tombini e sprofondare l'asfalto a Manduria

La pioggia che sta provocando danni in tutto il basso Salento, non fa mancare problemi a Manduria. Nella città Messapica a creare problemi è la rete fognante. In questa immagine è documentato l’effetto della piena che ha fatto saltare un tombino in pieno centro, esattamente nella piazza Vittorio Emanuele (villa comunale).

E’ di ieri, invece, l'altra foto che pubblichiamo che mostra la fragilità dell’asfalto che è ceduto creando un piccolo cratere. Un evento già accaduto e più volte nella stessa zona sulla circunvallazione di fronte al supermercato Penny a Manduria.

L’altro giorno, infine, lo stesso fenomeno dello scoppio del tombino è avvenuto sulla via per Sant’Antonio dove oltre al pericolo per le autovetture c’è stato lo sversamento di materiale maleodorante arrivato sino ai marciapiedi.