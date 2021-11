Allarme alcol, droga e armi tra i minorenni

È allarme alcol, droghe e microcriminalità tra i minorenni a Manduria. Due gli episodi avvenuti negli ultimi giorni che potrebbero essere la punta di un fenomeno diffusissimo tra giovanissimi anche ragazze.

Il primo episodio reso noto dai carabinieri riguarda un quindicenne manduriano che durante un controllo nel centro storico è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il ragazzino che dopo l’identificazione è stato affidato ai genitori, è stato denunciato al tribunale per i minorenni di Taranto per rispondere di porto abusivo ingiustificato di arma di genere vietato.

Sabato sera, sempre nel borgo antico della città Messapica, un altro episodio ancora più inquietante considerata l’età e l’impiego spregiudicato di sostanze alcoliche e di altra natura tra ragazze. Protagoniste due amiche di 15 e 16 anni trovate in uno stato di pre coma alcolico. L’allarme è arrivato così al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I sanitari hanno trovato le ragazzine distese per terra che non erano in grado di parlare e orientarsi. Così sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi per le cure del caso. Dal racconto degli amici, tutti minorenni, pare che a ridurle così sarebbe stato un gioco di gruppo base sulla resistenza all’alcol e al fumo. Fortunatamente dopo le opportune cure disintossicanti, le due giovani sono state affidate ai rispettivi genitori senza necessità di ricovero.

Episodi questi che si ripetono con preoccupante frequenza e che si verificano nello stesso quartiere del centro storico manduriano dove diventa sempre più facile, anche per i minori, procurarsi alcol e sostanze stupefacenti di ogni tipo.