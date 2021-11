"Rumori molesti notturni", il maestro Arnò viene portato in polizia e denunciato

Il compositore manduriano Ferdinando Arnò è stato portato negli uffici del commissariato di polizia questa notte per l’identificazione. Poco prima tra lui e i poliziotti era nata una accesissima discussione in piazza Garibaldi dove l’artista con altri musicisti stava montando gli impianti di amplificazione per la manifestazione di questa mattina, “SongwRight, l’urlo di protesta contro i tumori che a Manduria segnano un’incidenza preoccupante».

Pare che gli agenti si erano recati in Piazza a seguito di una segnalazione di persone che lamentavano disturbi sonori provenienti dall’impianto. A quanto pare Arnò che aveva tutte le autorizzazioni per l’evento di oggi, si sarebbe rifiutato di mostrare i documenti agli agenti. Sarebbe nato quindi un violento alterco con il compositore che si opponeva ai controlli chiedendo perché veniva riservato questo trattamento a lui mentre tutto intorno la movida produceva altrettanti rumori (fuochi d’artificio compresi, come ogni notte).

Sarebbero poi volate parole pesanti che con l’insistere di Arnò a rifiutare la consegna dei documenti hanno portato i poliziotti a farlo salire con forza nella macchina di servizio per portarlo in commissariato dove è stato denunciato, probabilmente per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto della identificazione, e rilasciato.

Oggi, comunque la prevista manifestazione si farà secondo i programmi stabiliti con inizio alle ore 11 in Piazza Garibaldi (vedi programma nell’articolo di ieri).

Ecco come Arnò racconta l’episodio sulla sua pagina Facebook addebitando l’invio dei controlli al sindaco Pecoraro.