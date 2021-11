Rifiuti di nuovo in casa per lo sciopero dei netturbini, ma lo sa soltanto il sindaco e i suoi amici

Ieri c’è stato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore igiene ambientale per cui il servizio di raccolta rifiuti a Manduria e in tanti comuni italiani non si è potuto fare. La cittadinanza manduriana, però, tranne pochissime e fortunate eccezioni, non era stata informata per cui quasi tutte le famiglie che domenica sera hanno lasciato fuori il bidoncino dell’organico, hanno avuto l’amara sorpresa di ritrovarlo pieno.

Il Comune di Manduria che era stato tempestivamente avvisato già da giovedì scorso attraverso una nota ufficiale della Gialplast, la ditta che si occupa della raccolta, ha pensato bene (cioè male) di ignorare l’importanza dell’avviso riservandolo solo agli amici della pagina Facebook del sindaco Gregorio Pecoraro.

Nonostante l’esistenza di un portavoce e di un ufficio di staff del sindaco diretto da una persona di fiducia del primo cittadino che l’ha fatta assumere dal comune, ad essere stati informati sono stati solo i pochi utenti di Facebook che hanno avuto la fortuna di incontrare il post pubblicato venerdì scorso sul profilo di Pecoraro sindaco. Il rifiuto organico prodotto nel fine settimana, dovrà quindi essere smaltito domani.