Non si ferma il contagio nelle scuole manduriane, tre classi e 12 docenti in isolamento

Non si fermano i contagi nelle scuole manduriane. Dopo l’istituto Prudenzano, la Marugj-Frank e la Poverella, il coronavirus è comparso nella scuola elementare di Uggiano Montefusco dove è risultata infetta una bambina.

Attualmente le classi in isolamento sono tre, due della Poverella e l’ultima della frazione manduriana. Le persone in quarantena sono una sessantina tra cui 12 docenti che lunedì devono sottoporsi al tampone molecolare. Sinora le positività accertate tra le aule (ovviamente quelli di cui si hanno notizia poiché non esistono comunicazioni ufficiali) sono sette.

Continua intanto il silenzio delle istituzioni locali sullo stato dei contagi nella popolazione. L’ultimo report reso pubblico dall’assessorato ai servizi sociali risale al 27 ottobre scorso.