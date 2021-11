Si costituisce la mamma del vandalo che ha imbrattato la piazza: pulisco io

«È stato mio figlio ad imbrattare con la bomboletta rossa il marmo della piazza». Così la madre del graffitaro manduriano responsabile con altri della bravata della sera di Halloween, si è presentata ieri al piantone della polizia municipale autodenunciando l’atto vandalico commesso dal figlio.

Dimostrando un lodevole senso di civiltà e responsabilità, la donna, evidentemente molto addolorata per l’accaduto, si è offerta a pulire con le sue mani la parte del basolato imbrattato. «Solo quelle di colore rosso – ha detto – perché quelle nere non sono di mio figlio», ha precisato la donna ai vigili urbani che hanno preso atto della dichiarazione verbalizzando tutto. Non è dato sapere se è stato il ragazzo a confidarsi con lei o se è stata la madre, conoscendo le abitudini del figlio e leggendo la notizia sul giornale, ad indagare scoprendo tutto. Per quanto riguarda l’eventuale sanzione a carico della madre che si è autodenunciata al posto del figlio di 12 anni, la decisione spetterà alla comandante del Corpo di polizia municipale, commissario Miriam Mancarella che oggi rientrerà in servizio dopo una breve assenza.

La polizia locale, da parte sua, ha già iniziato a visionare e ad ingrandire le immagini delle telecamere di sorveglianza della Piazza Garibaldi che potrebbero aver ripreso tutta la scena. Le ricerche quindi proseguono alla ricerca degli altri autori dell’atto vandalico che ha interessato il basolato della piazza e una parete dell’atrio interno del Castello Imperiali-Filotico.