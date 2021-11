Per evitare le sepolture a terra 74 loculi disponibili “al momento”

L’amministrazione comunale ha deciso di destinare 74 loculi della colombaia recentemente ristrutturata nella parte vecchia del cimitero per le salme dei defunti al momento del decesso. Senza acquisti preventivi, quindi, ma solo al momento della sepoltura. Il costo della concessione che sarà assegnata su richiesta dei parenti del defunto, è fissato in 1.900 euro e avrà una durata di 35 anni.

Sempre dalla stessa colombaia saranno destinate, su richiesta degli interessati, 448 cellette ossario che avranno un costo di 240 euro per la durata perenne. Le cellette sono destinate ad accogliere i resti mortali provenienti da nuove estumulazioni o esumazioni, sino ad esaurimento, previa richiesta da parte dei rispettivi congiunti. La concessione cimiteriale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi, né per disposizione