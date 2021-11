Manduria-rifiuto, mai così sporchi e Caprino si appella ai Gea: "mandateli a casa"

Mai Manduria è stata così invasa dalla spazzatura. La decisione dell’amministrazione comunale di non far ritirare la differenziata ritenuta non conforme sta offrendo uno spettacolo indecente che non sta risparmiando nessun quartiere della città del Primitivo.

Sta accadendo insomma che il rifiuto non ritirato perché separato male, viene lasciato fuori e gettato agli angoli diventati punto di raccolta di chi, per protesta o altro, preferisce disfarsi dell’ingombro maleodorante difficile da tenere in casa.

Il territorio più colpito è quello delle marine dove si è tornati a vedere montagne di buste piene di spazzatura che si ammassano ai soliti punti di raccolta dove un tempo c’erano i cassonetti. Lo stesso indecente spettacolo si presenta a Manduria, non solo negli agglomerati di condomini, ma ovunque, anche nelle zone del centro.

La situazione, insomma, è sfuggita di mano al sindaco Gregorio Pecoraro e al suo assessore all’Ambiente, Ketty Perrone che pensavano di risolvere con la forza il problema della scarsa produzione di differenziata (Manduria è agli ultimi posti in provincia). Oltre al bollino di «non conformità» della spazzatura che permette ai netturbini della Gialplast di lasciare i bidoncini pieni, da qualche giorno l’amministrazione ha dato incarico ai vigili urbani di presenziare alla raccolta per multare le famiglie più indisciplinate (una quindicina quelle già sanzionate con un balzello di 50 euro).

«È una vergogna, l'amministrazione è la sola responsabile», dichiara l’ex sindaco Enzo Caprino che punta il dito anche sulle responsabilità tecniche. «Che dice il direttore addetto al controllo dell'appalto?! Si chiede Caprino riferendosi ad Andrea Occhilupo, che su incarico (pagato) del comune, dovrebbe verificare il rispetto del contratto da parte della Gialplast che in questa «guerra» sarebbe l’unica a trarne vantaggi, anche economici. Prima o poi, infatti, il comune dovrà ripulire la città dai rifiuti abbandonati affidando incarico alla ditta che ben volentieri si metterà a disposizione con compensi extra contratto.

«Così avanti non si può andare, o si cambia e si cerca di governare con normalità o è molto meglio liberarsi di amministratori incapaci», aggiunge Caprino che si appella ai sei consiglieri dissidenti del gruppo Gea. «Se non vi vogliono far partecipare al governo cittadino – suggerisce il politico -, è inutile che aspettiate ancora, i manduriani vi saranno grati se mettete fine ad una condotta amministrativa perniciosa».