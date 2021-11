Furto di funghi molto velenosi, appello ai ladri: non mangiateli

Questa notte è stata rubata una grande quantità di funghi destinati allo studio che si trovavano all’interno di una macchina parcheggiata sul viale della stazione Sud Est di Manduria.

I funghi in questione, circa dieci chili, dovevano essere portati questa mattina agli uffici competenti della Asl per la comparazione di due specie molto simili, una commestibile e di ottima qualità (ovulo buono) e una velenosissima (amanita phalloide). In una fase particolare della crescita, quella ovoide, entrambi si presentano molto simili e riconoscibili solo dagli esperti.

Il proprietario dei funghi avverte gli sconosciuti che se ne sono impossessati di non mangiarli assolutamente. Si raccomanda inoltre, qualora i funghi in questione dovessero essere messi in vendita, di non acquistarli.

Il proprietario che ci chiede di dare massima visibilità alla notizia, questa mattina si recherà in polizia per denunciare l'accaduto.