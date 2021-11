Il Covid entra anche nella scuola Poverella

Il virus riprende a circolare nuovamente nelle scuole manduriane. Dopo il caso dell’istituto comprensivo Prudenzano di viale Mancini, il coronavirus ha contagiato una docente e una giovane alunna della scuola dell’infanzia del plesso “Poverella” (Comprensivo Michele Greco).

La positività, rilevata privatamente dagli interessati che si sono sottoposti al test in farmacia, non è stata ancora confermata dal Dipartimento di prevenzione che comunicherà l’esito alla direzione scolastica a cui toccherà, in caso di positività accertata, adottare le misure previste per impedire la diffusione del contagio al resto della classe con l’isolamento fiduciario e il tampone per tutti i contati diretti della maestra e dell’alunna.

Fortunatamente oggi per la giornata commemorativa dei defunti la scuola sarà chiusa pertanto eventuali misure di tracciamento e quarantena saranno prese a partire da domani.

A quanto pare la docente contagiata (per ora, lo ricordiamo, positiva solo al tampone antigenico della farmacia e non a quello molecolare del Dipartimento), era regolarmente vaccinata con la doppia dose per cui si sospetta che a trasmetterle il virus sia stata la sua alunna che per l’età non è ancora immunizzata. Quest’ultima a sua volta si sarebbe infettata da un componente della sua famiglia.

Circa dieci giorni fa, un alunno falso positivo del plesso G.L.Marugj, compreso sempre nella stessa direzione scolastica, aveva fatto sospendere cautelativamente le lezioni della classe. Allarme poi rientrato per la negatività al tampone molecolare a cui lo studente era stato sottoposto.