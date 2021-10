Oggi l'ultimo saluto a Flavio, l'intera comunità in lutto

È nella chiesa “Maria Santissima Assunta” di Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, che stamattina alle 11 si svolgeranno i funerali di Flavio Nardelli, l’adolescente di diciassette anni impiccatosi la scorsa domenica nella propria abitazione, forse per una delusione amorosa. A trovarlo appeso ad un tubo della doccia nel giardino di casa (e non da un albero come si è detto in precedenza), è stata sua madre che poco prima aveva ricevuto una telefonata dal figlio.

«Non ci sono parole per descrivere il fallimento interiore, l’impotenza, davanti alla morte tragica di un alunno, di un ragazzo pieno di vita», ha commentato con profondo dolore Don Pasquale Dellomonaco, Parroco di Santa Gemma Galgani di Manduria e insegnante di religione. «Flavio, dal cielo prega per me! Perché possa fare ciò che forse con te non ho saputo fare! Ti voglio bene, “Beddhu mi!”», l’ultimo saluto del religioso.

Oltre a Don Pasquale, l’intera comunità di Uggiano Montefusco si era stretta in una preghiera collettiva giovedì sera durante l’ordinaria messa serale. Una tragedia che ha sconcertato anche la città di Manduria che oggi si affianca al dolore della famiglia Nardelli. Tra i cordogli di tanti intanto, la Procura della Repubblica per i minorenni di Taranto ha aperto un fascicolo senza. Un atto dovuto, quello della magistratura per minori, che quasi sicuramente si chiuderà con nessuna responsabilità attribuibile a terze persone.

Un’altra sconvolgente notizia che angoscia la città di Manduria dopo il recente femminicidio di Pina Dinoi, la donna di 71 anni accoltellata dal suo compagno. Due diverse tragedie che si accomunano per il contesto in cui si sono consumate, la propria casa, e la fragilità delle due vittime. Drammatici eventi che risuonano come allarmanti segnali di preoccupazione.

Marzia Baldari