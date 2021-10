La comoda panchina che guarda il mare di Specchiarica e che devasta la duna

Una panchina che guarda il mare di Specchiarica con una frase incisa sullo schienale, “La panca di riposo e pace” e due nomi “Esther e Heinz”. L’iniziativa di una coppia, romantica quanto vuoi, ma che per realizzarla è stata demolita una duna.

A segnalarcela è un nostro lettore, Marcello Capodieci, autore anche della foto. «”Come è facilmente riscontrabile – scrive - per la realizzazione del lavoro è stata violata e parzialmente distrutta una duna. Vorrei sapere se per l’esecuzione dello “scempio” – aggiunge - è mai stata rilasciata autorizzazione (credo e spero davvero che gli organi competenti siano all’oscuro di tutto), e in caso negativo, ritengo quanto mai necessario che si provveda alla immediata rimozione dell’opera con il contestuale ripristino dei luoghi”. Non possiamo che condividere il suo parere in merito.