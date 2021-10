Due giovani con la droga in macchina e a casa, un arresto e una denuncia a Manduria

Un arresto e una denuncia a piede libero per possesso di droga. E’ il risultato di un controllo fatto dagli agenti di polizia del commissariato di Manduria su due giovani a bordo di una Ford Focus che circolava per le vie della città Messapica. A casa di uno dei due i poliziotti hanno trovato un chilo di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Di seguito il comunicato stampa della Questura di Taranto.

Un arresto per droga da parte dei poliziotti del Commissariato di Manduria nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti nell’ambito del progetto “Comunità Sicure”, fortemente voluto dal Questore dei Taranto dr. Giuseppe Bellassai.

Ad insospettire i poliziotti una Ford Focus con a bordo due giovani che trasportavano sul sedile anteriore del passeggero un piccolo involucro.

Dal controllo, gli agenti hanno recuperato il piccolo pacchetto con all’interno quattro bustine di cellophane sigillate: tre con all’interno marijuana ed una con hashish.

I successivi controlli nelle Banche Dati in uso alle Forze di Polizia hanno permesso di accertare che entrambi i giovani controllati avevano precedenti penali e che in particolare il passeggero era stato segnalato per reati in materia di droga.

Prendendo spunto da quest’ultimo accertamento, i poliziotti del Commissariato hanno deciso di approfondire l’indagine con una perquisizione domiciliare a carico del giovane.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto una stanza adibita a laboratorio per la lavorazione ed il confezionamento della marijuana ed hanno recuperato più di un kilo di questa sostanza stupefacente, oltre a tutto il materiale necessario per il suo confezionamento in dosi.

Dopo il ritrovamento della droga, il giovane, un 25enne residente in un paese vicino , è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro giovane, un 27enne del posto che era al volante della Ford, anch’egli trovato durante il controllo con qualche dose di marijuana, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria come assuntore di sostanza stupefacente.

Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida.

“Arresti per droga nel corso dei servizi di controllo del territorio – sostiene il Questore Giuseppe Bellassai – rafforzano la convinzione che la presenza della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine diventa momento imprescindibile per ridurre le sacche di illegalità che maturano soprattutto nelle zone più periferiche della provincia. Il nostro impegno continuerà ad essere sempre costante ed incisivo”.