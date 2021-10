La cattiva gestione della spazzatura, Manduria ultima in graduatoria

Quasi la metà dei rifiuti prodotti nel territorio manduriano finisce in discarica, nell’indifferenziato. È il triste dato che pone la città del vino Primitivo tra gli ultimi posti nella provincia di Taranto, ultima tra i comuni del versante orientale.

Leggendo i dati pubblicati nel portale “Osservatorio rifiuti” della Regione Puglia, aggiornati a settembre 2021, si scopre che solo il 54,6% dei rifiuti solidi urbani, quelli domestici per intenderci, viene riciclato in carta, vetro, metallo, organico mentre il 45,4% viene buttato in discarica. Meglio di Manduria tutti gli altri comuni del circondario come Sava che butta in discarica il 29,1%, Avetrana il 18,1%, Maruggio il 26,7, Fragagnano il 17%, Lizzano il 38,8%, Torricella il 31,4%. Peggio di Manduria solo i comuni di Pulsano e San Marzano di San Giuseppe che occupano rispettivamente l’ultimo e il penultimo posto della classifica provinciale con Manduria che è terzultima.

Un motivo in più per interrogarsi sull’efficienza della raccolta differenziata e sulla gestione più in generale dell’ambiente che non prevede incentivi come fanno invece alcuni comuni e nemmeno un sistema che quantifichi il differenziato prodotto da ogni famiglia. Mancando controlli e incentivi, infatti, viene più facile alle famiglie disfarsi dei rifiuti in un’unica soluzione senza il fastidio di differenziare rispettando i giorni stabiliti per il ritiro del bidoncino. Se poi devono fare i conti con i più volti segnalati disservizi dell’impresa incaricata, tutto diventa ancora più difficile.