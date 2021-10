Allarme da San Pietro in Bevagna: ci stanno uccidendo i gatti

Alcuni residenti di San Pietro in Bevagna segnalano la morte di alcuni gatti, randagi o di proprietà, sospettando che siano stati avvelenati. L’inquietante allarme lo ha lanciato sulla pagina Facebook «Io amo San Pietro in Bevagna», la signora Patrizia Panasci, attivista dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, che vive a Torino e possiede un appartamento nella località balneare di Manduria.

Sarebbe stato lì che il marito della donna che attualmente è tornata nella città capoluogo del Piemonte, ha trovato ieri nel proprio giardino il secondo gatto senza vita. «Questo sarebbe il quattro in pochi giorni», ci fa sapere l’uomo riferendo la stessa cosa accaduta ad un suo vicino. L’abitazione si trova nel centro di San Pietro in Bevagna dove ci sarebbe una colonia felina.

Avvertita dal marito che si trova ancora nella casa al mare, la signora Panasci scrive così il suo drammatico appello. ««Non si uccidono gli animali, peccato che in questo Paese non c’è una legge che li tuteli. Mio marito e un vicino se lo sono trovato morto in giardino e credetemi non è bello per chi ama come noi gli animali, anche perché fanno una morte atroce; si parla solo di spazzatura ed altre cose che non funzionano, ma di questi poveri animali non si preoccupa mai nessuno», conclude l’attivista Anpa che spera così di accendere i riflettori sul triste fenomeno.