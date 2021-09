Le fiamme distruggono il chiosco all’ingresso della Salina dei Monaci

Un incendio di cui non è stata chiarita l’origine ha completamente distrutto il chiosco-bar situato al confine della Salina dei Monaci di Torre Colimena, marina di Manduria. E' successo all'alba di ieri.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di mettere in sicurezza la zona. Purtroppo per le strutture in legno c’è stato poco da fare perché le fiamme in poco tempo hanno incenerito tutto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Manduria che insieme ai vigili del fuoco cercheranno di risalire all’origine del roco che potrebbe non essere accidentale.