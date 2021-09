Vandali nei bagni pubblici, il Pd chiede più sicurezza per la città

Nella notte tra sabato e domenica scorsa degli sconosciuti hanno danneggiato i bagni pubblici di piazza Commestibili. I vandali hanno sfondato la porta d’ingresso rompendo gli interruttori dell’impianto elettrico, abbandonando rifiuti e procurando altri danni agli arredi.

Dell’episodio, denunciato dal sindaco nel corso di una intervista radiofonica, si dicono preoccupati gli attivisti manduriani del Partito democratico che invitano il primo cittadino ad attivare «sin da subito ogni azione tesa a ristabilire l'ordine e la sicurezza» nella città.

«E' da tempo ormai – si legge in una nota del Pd - che il centro storico della nostra città nelle ore notturne, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, diventa teatro di azioni incivili che disturbano la quiete dei residenti e scoraggiano quanti vorrebbero trascorrere il tempo libero in tranquillità e spensieratezza».

Per questo i Dem Messapici ritengono sia opportuno che il sindaco si attivi per richiedere la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.