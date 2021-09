Ape punge lo sposo, a rischio il banchetto nuziale

La semplice puntura di un’ape ha rischiato di far saltare il ricevimento nuziale che era in corso in una nota struttura manduriana che per circa un’ora ha dovuto interrompere i servizi a causa di una severa reazione allergica che ha colpito lo sposo. È successo l’altro ieri sera in pieno svolgimento del pranzo di nozze con decine di invitati, tutti con il cuore in gola per l’accaduto. Mentre la giovane coppia si trovava all’esterno, lo sposo ha avvertito la puntura dell’insetto non immaginando gli affetti che avrebbe portato quella semplice pizzico di ape.

Tra i tanti sorrisi e abbracci, il ponfo ha cominciato a dargli fastidio e man mano che passava il tempo, gli effetti dell’apitossina, questo il nome del veleno inoculato dall’ape, hanno cominciato a farsi sentire. In poco tempo il fastidioso bruciore si è trasformato in prurito, rossore su tutto il corpo e difficoltà respiratoria. Una reazione allergica in piena regola che ha fatto subito correre ai ripari. È stato così allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I sanitari hanno quindi soccorso lo sposo e per non rovinargli la festa più importante della vita lo hanno sottoposto a terapia d’urgenza con l’assistenza della giovane sposa e dei parenti.

Per non rovinare l’evento più importante della vita, il personale del 118 ha praticato sul posto l’antidoto e la terapia adatta permettendo così il prosieguo del ricevimento con sollievo degli sposi e degli invitati che hanno potuto così riprendere la cena.