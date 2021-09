Scuola senza luce, alunni tutti a casa con la rabbia delle mamme

Non è stato facile ieri per quattrocento famiglie manduriane riportarsi indietro i figli perché la scuola era impraticabile per mancanza di corrente. E’ successo al plesso “Michele Greco” del quartiere Barci dove è stata interrotta l’energia per lavori alla rete. Il personale scolastico, però, non lo sapeva così all’apertura hanno trovato la sorpresa: stanze al buio e bagni senz’acqua per cui la dirigente ha fatto sbarrare i cancelli rimandando tutti indietro. Mamme, nonni e papà, non senza imprecazioni, hanno dovuto cambiare i programmi all’ultimo momento con grossissime difficoltà soprattutto per chi doveva andare al lavoro.

La preside Maria Rita Pisarra alza le mani e se la prende con il fornitore che non ha avvertito l’interruzione dovuta a dei lavori programmati. In effetti la sospensione era stata comunicata in maniera informale con i volantini affissi agli angoli e sui pali della pubblica illuminazione. «Non vado certo a leggere i biglietti attaccati sui muri, certe comunicazioni dovrebbero avere canali ufficiali, almeno per le scuole o gli enti in genere», afferma la dirigente Pisarra che non le va di addossarsi responsabilità non sue. «Oggi è lunedì, e quando siamo arrivati a scuola oggi - fa notare - abbiamo scoperto che non c'era la corrente, poi ci siamo resi conto che mancava in tutto il quartiere così abbiamo fatto attenzione a quei volantini, affissi non sappiamo quando, magari sabato quando eravamo chiusi», insiste la professoressa Pisarra dicendosi incolpevole dei gravi disagi provocati. «Non è stato facile per tutto il personale scolastico – confessa la preside –, spiegare a quattrocento genitori di alunni delle elementari e materna che dovevano riportarsi i bambini a casa».

Non tutti hanno capito, qualcuno ha inveito contro il personale attribuendogli la responsabilità di non avere avvertito prima, altri addirittura hanno attribuito l’interruzione di energia ad un ritardo nel pagamento della bolletta da parte del Comune. La realtà è stata un difetto di comunicazione tra enti.