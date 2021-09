«Questa signora ha raccolto il mio portafogli e pochette con documenti e circa mille euro e ancora non me li ha portati indietro. Se non lo farà direttamente a me o a qualche forza dell’ordine, sarò costretta a far pubblicare il filmato senza veli nella speranza che qualcuno la riconosca e le consigli di fare quel che è giusto».

È l’appello di una imprenditrice manduriana che non vedendo accadere quello che si aspettava si è rivolta al nostro giornale chiedendo di rendere pubblica la sua storia e il video in forma anonima.

«Non tanto per il denaro, circa mille euro, anche quello molto importante per noi piccoli imprenditori – dice –, ma soprattutto per i documenti ed altri oggetti personali contenuti nella pochette».

L’episodio raccontato dalla donna è avvenuto questa mattina in via Chidro angolo via Sorani a Manduria. Dopo aver parcheggiato la macchina, l’imprenditrice è scesa per recarsi al lavoro e subito dopo si è accorta di non avere il portaoggetti e il porta banconote. Sperando di averli dimenticati in macchina, trovandola vuota ha quindi avuto la certezza di averli persi scendendo dalla stessa così ha dato uno sguardo al sistema di videosorveglianza del suo esercizio scoprendo così tutta la scena del “fortunato” ritrovamento da parte di una donna che si china, raccoglie i due oggetti e se li porta via.

«Siamo già andati ai carabinieri di Manduria per presentare la denuncia che non abbiamo ancora formalizzato nella speranza che il buon cuore di questa signora facilmente individuabile da alcuni particolari, si decida a consegnarci ciò che non le appartiene», afferma ancora l’imprenditrice disposta ad andare avanti. «Se non riavrò indietro i miei beni allora pubblicherò anche su Facebook il video integrale di quello che ha tutta l’aria di essere un furto. La signora è riconoscibilissima dalle immagini», conclude l'imprenditrice disperata che a quanto pare avrebbe già individuato la donna ripresa dalla telecamere.