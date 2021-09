La pioggia e le strade insicure rinnovano il dolore per la morte di Giulia

«Con l'avvento dell'autunno e delle piogge, ritorna il problema delle strade allagate, buie, dissestate e insicure, specie al Sud e ancor più nel versante orientale della nostra provincia jonica».

Inizia così il post che si legge sul profilo Facebook di Fernando De Santis, il medico savese che l’11 dicembre dello scorso anno ha perso la giovane figlia Giulia di 27 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto proprio a causa della strada allagata che collega Uggiano Montefusco con Sava, comune di residenza dove era diretta.

Un dolore irrisolvibile per il padre, la madre e i familiari della giovane avvocatessa stroncata da un destino infame e che si rinnova inesorabilmente di fronte ad ogni ricorrenza o un semplice ricordo di lei. In questo caso il motivo del tormento è l’arrivo delle piogge che trasformano le nostre strade in trappole a volte mortali.

«Da parte di noi cittadini la prudenza ed il rispetto delle norme stradali, da parte delle amministrazioni pubbliche l'impegno a vigilare sulla efficienza delle strade, sulla manutenzione, sulla loro tenuta a norma di legge», scrive il papà di Giulia ch enon riesce a mascherare un profondo risentimento nei confronti di chi è tenuto istituzionalmente a rendere sicure le strade. «Ognuno faccia la sua parte affinché non si abbiano più a piangere morti innocenti e non si aprano lunghi ed estenuanti contenziosi in tribunale», conclude.

Sua figlia Giulia aveva 27 anni ed era una praticante avvocato in uno studio legale di Manduria. Quella sera era alla guida della sua Ford Ka quando su un tratto di strada con vistoso avvallamento allagato dalla recente pioggia ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto a secco capottandosi. Soccorsa dal 118, la ventisettenne che era in gravissime condizioni è stata poi trasportata all’ospedale Santissima Annunziata dove è morto subito dopo l’arrivo.