"Poveracci disonesti che rubano a poveracci onesti", sui social la rabbia per l'auto rubata

Ennesimo furto di auto lungo la litoranea salentina. Protagonista dell’ultimo evento una manduriana che ieri mattina ha parcheggiato la sua auto sulla litoranea per godersi l’ultimo giorno di mare in zona Monaco Mirante, tra Campomarino e Torre Borraco, marina di Manduria.

Al ritorno nel primo pomeriggio, la sua macchina non c’era più. Ha affidato la sua denuncia ai social, scrivendo un amaro sfogo anche sulla nostra pagina Facebook.

«Poveracci disonesti che rubano a poveracci onesti – scrive la donna su Facebook -, mare meraviglioso, terra disperata». L’auto – un’Alfa Mito bianca con baule nero montato sul montapacchi – è stata rubata tra le 14.45 e le 15.45 di ieri, la targa inizia con DV066 e indica VR come città (Verona, ndr). «Dove accade? Nella terra maledetta dove sono nata, che tanto amo e tanto odio – continua la donna nel suo post -, perché qui non vi è dignità per le persone, né per chi vive né per chi ha voglia di conoscerla».

Di seguito, l'appello integrale riportato sui social:

Scusate se occupo il vs spazio. Mi hanno rubato la macchina, ultimo giorno di mare, saliamo dalla spiaggia per tornare a casa e come sorpresa non c’è più. Dove accade? Nella terra maledetta dove sono nata, che tanto amo e che tanto odio perché qui non vi è dignità per le persone, nè per chi ci vive nè per chi ha voglia di conoscerla!

Rubata sabato 28 08 2021 in provincia di Taranto, sulla litoranea salentina tra Campomarino e San Pietro in Bevagna, zona Monaco Mirante. Orario del furto tra le 14.45 e le 15.45

Alfa Mito bianca con baule nero montato su portapacchi. La targa inizia con DV066.. e indica VR come città.

Poveracci disonesti che rubano a poveracci onesti! Che schifo! Mare meraviglioso, terra disperata.

Se i miei contatti locali e chiunque veda il post possono farmi il piacere di condividere proviamo a far girare la voce.

Grazie a tutti.