Rave party nelle campagne tra Manduria e Erchie, denunciati 200 giovani

Musica a palla per tutta la notte sino alle 7,30 del mattino. Proveniva dalle campagne tra Manduria ed Erchie dove era in corso un rave non autorizzato. La manifestazione che probabilmente sarebbe dovuta durare più giorni, è stata bloccata sul nascere dai carabinieri del comando provinciale e dagli agenti della questura di Brindisi che hanno individuato e denunciato 150 persone provenienti da diverse province della Puglia.

I militari avevano ricevuto la segnalazione della presenza del rave in corso dove era stato montato il palco con grosso impianto audio e diverse tende.

Durante i controlli non sono state trovate sostanze stupefacenti. Il proprietario del terreno situato in territorio erchiolano, ignaro di quanto stava accadendo, ha presentato denuncia contro l'organizzatore. Domenica mattina su Facebook molti profili di manduriani denunciavano la caratteristica musica techno provenire da un punto imprecisato del territorio.