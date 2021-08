Sedie segnaposto, impossibile parcheggiare nelle marine

Dopo gli ombrelloni segnaposto, piaga mai debellata e anzi in continua crescita, un altro fenomeno si è sviluppato nelle strade di San Pietro in Bevagna. Quello delle sedie segna posto lasciate davanti casa per non far parcheggiare le auto. Un modo di fare, anche questo da sempre esistito, cresciuto diffusamente dopo l’istituzione dei parcheggi a pagamento.

Diventa sempre più difficile quindi, la sosta libera nelle strade interne della località balneare dove trovare un posto per parcheggiare è diventato il dilemma di questo scorcio di fine estate per migliaia di villeggianti pendolari.