Bruciata viva dall’ex marito. Maria Antonietta Rositani ospite alla Festa della Voce di Manduria

Una donna, una madre, ma soprattutto una vittima del suo ex marito che il 12 marzo 2019 le ha dato fuoco per vendicarsi delle sue denuncie dopo anni di violenze e maltrattamenti. Si chiama Maria Antonietta Rositani, calabrese d’origine, e domenica 22 agosto sarà ospite alla Festa della Voce di Manduria – all’Azienda Agricola Malorgio - in diretta streaming. Una Festa che tratta la violenza di genere raccontata attraverso le testimonianze di donne che l’hanno vissuta sulla propria pelle. Un tema molto attuale, vista la situazione che in questo momento stanno vivendo le donne in Afghanistan.

Dopo decine d'interventi e più di venti mesi trascorsi al Policlinico di Bari, Maria Antonietta – finalmente - torna a casa dai suoi figli, viva e libera. Trascorrono vent’anni fatti d'insulti, di schiaffi e di calci prima che la Rositani decida finalmente di denunciare il marito, quando la speranza di poterlo cambiare si assopisce completamente vedendo quelle violenze riversate anche su sua figlia. Ciro Russo, il carnefice, dopo la denuncia della moglie stava scontando i domiciliari a Ercolano, in provincia di Napoli, dove viveva la sua famiglia. Quella mattina del dodici marzo ruba la macchina del padre, a bordo cinque bottiglie di benzina e guida sino a Reggio Calabria sotto casa di Maria Antonietta. “Mi ha stretto al muro e ha dato fuoco alla macchina – dichiara la donna – poi, mi ha versato la benzina addosso. Se i carabinieri avessero ascoltato mio suocero che la mattina di quel giorno aveva denunciato la scomparsa di suo figlio – continua la Rositani – probabilmente tutto questo non sarebbe successo”. Il padre del violento, infatti, aveva sporto denuncia avvisando le autorità che Ciro era scappato per andare dalla moglie e che lei, quindi, era in pericolo.

Una storia di forza e coraggio, quella della Rositani sopravvissuta a un tentato femminicidio. Per assistere alla serata basta compilare prenotarsi ed essere muniti di green pass o tampone.

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria al https://forms.gle/K9d76yuR8Dt3NWne9

Marzia Baldari