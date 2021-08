Foce del Chidro interdetta alla balneazione e ai tuffi, ma non lo sa nessuno

Come era facile prevedere (visti anche i precedenti), l’ordinanza del sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro che vieta la balneazione nella parte interna del fiume Chidro e nella zona sottostante l’omonimo ponte sul litorale manduriano, già dalle prime ora dalla sua emanazione viene già disattesa da tutti.

Lo dimostrano le immagini che vi propopniamo, scattate poco fa, del corso d’acqua interdetto affollato più che mai. Piena anche la zona dei tuffi, anche quelli vietati.

Questa mattina le squadre dell’ufficio tecnico comunale hanno ingabbiato la parte sovrastante e quella laterale del ponte con una rete metallica che offre uno spettacolo francamente sconfortante dal punto di vista paesaggistico (si ricorda che la zona off-limits fa parte della riserva naturale), ma non risolve certo il problema per cui è stata firmata l’ordinanza: salvaguardare i bagnanti da possibili rischi di natura igienico-sanitaria. Innalzata la gabbia e fissati i cartelli di divieto, ma controlli zero.

Nell'rdinanza si legge: «Tutta la zona che va dal ponte sino alla struttura di pertinenza del Consorzio Arneo (Area Chidro) – si legge nell’ordinanza -, è infestata di ogni genere di rifiuto organico di natura umana (escrementi) ed inorganico; che le strutture presenti nella zona di pertinenza del Consorzio Arneo sono fatiscenti, pericolose e rappresentano pericolo di crollo; che le strutture presenti nella zona di pertinenza proprietà comunale fatiscente e pericolosa (Area sequestrata alla mafia ex tutti i frutti) sono, altresì, fatiscenti, pericolose e rappresentano pericolo di crollo». Per quanto riguarda i tuffi dal ponte, si legge: «in particolare, dai social si è rilevato che il ponte collocato sulla S.P. 122 è utilizzato come trampolino per tuffi nelle acque del fiume».