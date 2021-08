Scontro auto furgone all'incrocio, quattro feriti tra cui due bambini

Spaventosa dinamica ma per fortuna niente di grave per le cinque persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia estrema di Manduria. All’incrocio tra Via Sorani e la strada di servizio del consorzio Arneo (Canalone), una utilitaria che percorreva la strada comunale si è scontrata con un furgone che transitava la strada consortile di servizio.

Nell’urto violentissimo il mezzo più pesante si è rovesciato mentre la Fiat si è girata su sé stessa fermandosi a centro strada. Le quattro persone che erano a bordo, due sorelle con i figli minorenni di una delle due, tutti di Francavilla Fontana che erano dirette al mare, sono rimaste ferite e trasportate con l’ambulanza all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Nessuno di loro versava in gravi condizioni. Illeso il conducente del furgone che non ha avuto bisogno delle cure mediche.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Manduria che si sono occupati dei rilievi del sinistro.