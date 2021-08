Carcassa di tartaruga impigliata tra i fili di nylon e ami da pesca

Vendemmia Vendemmia 2021 in leggero ritardo ma qualità eccellente

Una vendemmia in ritardo di oltre 10 giorni, come mai accaduto negli ultimi 20 anni, qualità eccellente ed un lieve calo del 5% a causa delle gelate che hanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in Salento e nel foggiano e una persistente siccità che incide sulle