Brucia la macchia mediterranea a La Scalella in agro di Manduria

Un incendio di vaste proporzioni sta divampando in questo momento in contrada Scalella, agro di Manduria non distante dalla costa.

Il fuoco alimentato dal vento sta bruciando la macchia mediterranea ed altri arbusti spontanei.

Sul posto sono intervenute squadre dei volontari della protezione civile di Manduria e Avetrana e il personale dell’Arif. Il fronte del fuoco è molto ampio e si teme che si propaghi nelle vicine aree coltivate e abitate della zona. Si attende l'arrivo dei vigili del fuoco.