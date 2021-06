Fuoco nel parco “degli americani” del rione Santa Gemma

Dopo l’incendio che domenica pomeriggio ha bruciato centinaia di pneumatici ed altri rifiuti pericolosi ammassati in contrada Pozzello-Ruggiano, nelle campagne tra Manduria e Avetrana, ieri mattina il fuoco ha interessato il parco “Cottontails Park” del rione Sana Gemma.

Le fiamme la cui origine è sconosciuta, si sono alimentate per l’erba secca che ricopriva il parco tematico meglio conosciuto con il nome di “parco degli americani” perché realizzato grazie ad una donazione delle famiglie dei reduci di guerra dei militari presenti nell’aeroporto dell’aviazione civile sulla via per Oria.

I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria sono intervenuti subito riuscendo a spegnere le fiamme che fortunatamente hanno risparmiato le giostrine presenti. La vegetazione e gli alberi hanno subito danni lievi.