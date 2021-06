Ztl anti movida, semaforo rosso nel centro tutti i giorni dalle 21 a mezzanotte

L’amministrazione comunale ha deciso di non sospendere la Ztl nei mesi estivi nelle zone del centro urbano e di estenderla anche nei giorni feriali. Attenzione, quindi, perché la nuova caccia alle multe partirà già da domani.

La giunta del sindaco Gregorio Pecoraro (assessori presenti Piero Raimondo, Alessia Orsini, Fabiana Rossetti, Ketty Perrone e Isidoro Mauro Baldari, ha quindi rimodulato l’orario di istituzione della Zona a Traffico Limitato del Settore 1 (Via Roma, Via XX Settembre, Piazza Garibaldi), istituendola anche nel periodo estivo compreso tra il 27 giugno e il 2 ottobre di ogni anno, tutti i giorni della settimana, dalle ore 21 alle ore 24. Gli altri anni nello steso periodo il transito non aveva limitazioni nemmeno nei prefestivi e festivi.

Ecco la nuova programmazione con gli orari e i periodi relativi.

Dal 7 gennaio al 26 giugno, la Ztl sarà attiva (semaforo rosso) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 dei soli giorni festivi; dal 27 giugno al 2 ottobre, lo sarà tutti i giorni della settimana, dalle ore 21 alle ore 24; dal 3 ottobre al 5 dicembre, Ztl dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 22 dei soli giorni festivi; dal 6 dicembre al 6 gennaio, infine, varco attivo (divieto) dalle ore 18 alle ore 22 dei soli giorni festivi.

Nelle marine, invece, i varchi delle nuove zone a traffico limitato individuare a San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, si chiuderanno tutti i giorni, dal primo luglio al 31 agosto, dalle 20 alle 24.

La giunta ha dato quindi mandato al responsabile dell’Area di vigilanza l’attuazione della deliberazione nonché ogni eventuale ulteriore atto consequenziale anche in riferimento al rilevamento automatico degli accessi nella Zona a Traffico Limitato con l’elevazione delle multe nei confronti dei trasgressori.