«Trappole d’acciaio sotto la sabbia», la preoccupazione dei bagnanti

«Siamo preoccupati e arrabbiati, affidiamo a voi il nostro appello dal momento che dal sindaco abbiamo ricevuto solo la risposta: mi è stato già segnalato, ma il problema è ancora lì.

È una delle tante segnalazioni che arrivano al giornale. Non dei soliti rifiuti abbandonati o non ritirati dalle zone di mare, ma di un pericolo reale: porzioni di rete metallica che spuntano dalla sabbia in una delle spiagge più affollate del litorale manduriano, quella del fiume Chidro.

Si tratta delle maglie di acciaio che legano le barriere frangiflutti fatti di pietre che proteggevano dall’erosione le sponde del corso d’acqua. In effetti dal video allegato alla denuncia non si può non notare la pericolosità del ferro appuntito nascosto dalla sabbia che affiora a tratti come una trappola.

«Di giorno io e mio marito abbiamo cura di segnalare la pericolosità ma di sera la rete che affiora prima o poi farà del male a qualcuno», afferma la signora che ci chiede di rendere pubblico il pericolo. «Abbiamo mandato la stessa segnalazione al sindaco – ci dice – ma ci ha risposto semplicemente che o sapeva già», ci fa sapere la donna infastidita dalla presunta noncuranza del primo cittadino.