Depuratore e scarichi, il comitato di Avetrana chiede che si esprimano i sindaci

Entro il 10 agosto i comuni di Manduria e Sava dovranno esprimere il proprio parere tecnico sul nuovo progetto degli scarichi complementari del depuratore consortile Sava Manduria redatto dall’Acquedotto Pugliese. Al momento a dirsi già contrari alle ipotesi dell’ente idrico, sono solo gli ambientalisti mentre i partiti e le amministrazioni locali tacciono. A sollecitare un loro interessamento sono gli attivisti avetranesi del «Comitato per la tutela del territorio associato a Italia Nostra» che ieri hanno inviato una lettera al sindaco e a tutti i consiglieri del comune di Avetrana invitandoli a farsi promotori di un consiglio intercomunale monotematico allargato alle amministrazioni dei comuni di Manduria, Porto Cesareo, Erchie, Maruggio e alle associazioni e comitati cittadini della zona coinvolta. Con l’obiettivo, scrivono i firmatari della lettera, «di tutelare gli interessi delle proprie comunità e per intraprendere tutte quelle azioni utili a salvaguardare i propri territorio».

Il motivo principale del disaccordo è sempre quello: il depuratore in fase di completamento in zona Urmo Belsito, località Specchiarica, marina di Manduria. Un pugno nello stomaco per i residenti e per gli ambientalisti che non si capacitano di come sia stato possibile realizzare un’opera così impattante in un’area situata tra due aree protette, la salina dei fenicotteri rosa e il fiume Chidro e distante un chilometro e mezzo dal mare classificato Sito di importanza comunitaria.

A rendere ancora più insopportabile la scelta è l'ultimo progetto degli scarichi complementari su cui si dovranno esprimere i comuni interessati.

Si tratta di un recapito al suolo (buffer) previsto in contrada Marina a San Pietro in Bevagna (sempre marina di Manduria) e lo scarico emergenziale nel bacino di Torre Colimena collegato con il vicino mare attraverso un canale diretto. «Si prevede addirittura un Parco dell’acqua – scrivono gli attivisti del comitato - su una area di oltre 35.000 metri quadri adiacente alla masseria Marina (sede delle riserve del Parco, Ndr), con bacini di ampie dimensioni e disperdenti. Le trincee disperdenti di tale Parco – spiegano ancora nella lettera - consentirebbero lo smaltimento massimo di cinquemila metri cubi al giorno e le portate eccedenti andrebbero a confluire nel bacino di Torre Colimena che, per quanto notorio, ricade in ambiti di notevole valenza naturalistico/paesaggistico/ambientale sia terrestri, che marine».

Contro la contestatissima opera, le popolazioni dei due comuni di Manduria e Avetrana hanno tentato ogni strada possibile non fermandosi alle manifestazioni di massa. Alle due Procure di Taranto e Brindisi, infatti, sono state presentati tre esposti che hanno fatto aprire tre inchiesta tutte senza indagati e ancora aperte. «Tuttora si è ancora in attesa di conoscere gli esiti degli esposti – scrivono gli ambientalisti - che auspichiamo possano portare al rispetto della legge con attribuzione di ogni eventuale sanzione e condanna a carico dei soggetti responsabili di azioni penalmente rilevanti». Gli associati del «Comitato per la tutela del territorio associato a Italia Nostra», si sono anche rivolti al Tribunale amministrativo con un ricorso su cui la sezione di Bari dovrà esprimersi nell’udienza del 19 ottobre prossimo.

Nazareno Dinoi