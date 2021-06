Oggetto misterioso fotografato nel cielo di Manduria

Un nostro lettore ci ha inviato questa foto scattata con il proprio telefono intorno alle 19 di oggi. Da quello che è possibile vedere, ritrae un oggetto dalla cui superfice superiore si sprigiona del fumo.

L’autore dello scatto percorreva in macchina la strada che da Manduria conduce a San Pietro in Bevagna e non ha potuto riprendere altre immagini perché l’oggetto misterioso è scomparso alla sua vista. Il lettore descrive l’oggetto in lento movimento orizzontale e non in caduta.

Qualcun altro ha visto la stessa cosa ed è riuscito a fotografarla o videoregistrarla?