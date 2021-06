Incidente sulla litoranea, quattro feriti, anche due donne incinte

Quattro giovani manduriani feriti, tra cui due donne in gravidanza e due macchine distrutte. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla litoranea interna «Tarantina» all’incrocio con la strada che conduce al Centro Commerciale di San Pietro in Bevagna.

Due autovetture, una Toyota Yaris e una Passat Station Wagon, sono venute in collisione per cause in corso di accertamento. A bordo della Passat viaggiavano due giovani coppie mentre la Yaris era condotta da una sola persona. Ad avere la peggio sono stati quelli a bordo della Station Wagon tutti ricoverati a Taranto.

Le due donne, entrambe in stato di gravidanza al sesto e settimo mese, hanno subito dei traumi dorsali e cervicali e per questo trasportati con l’ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le loro condizioni non sono gravi ma le preoccupazioni maggiori sono rivolte ai feti. Più grave la condizione del conducente trasportato anche lui al Santissima Annunziata ma con codice rosso. Non rischierebbe la vita. Praticamente illeso il guidatore della Yaris che dopo il controllo sanitario è rimasto sul posto. Tutte giovanissime di età compresa tra i 20 ei 25 anni, le cinque persone coinvolte nell’incidente erano state sulla spiaggia e stavano rientrando nelle rispettive abitazioni.