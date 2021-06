La "strage" del coronavirus, al Giannuzzi in 200 non ce l'hanno fatta

Da martedì scorso è in funzione il nuovo reparto No Covid dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Sono 15 posti (terzo piano lato pronto soccorso), dedicati a pazienti con patologie sia internistiche che ortopediche, cardiologiche o chirurgiche.

In questi 8 mesi nel presidio Covid manduriano sono stati ricoverati 600 persone contagiate dal coronavirus. Circa duecento di loro non ce l’hanno fatta. Il drammatico dato è contenuto in una lettera che la direzione medica del Giannuzzi ha distribuito a tutto il personale sanitario e tecnico. La comunicazione firmata dalla dottoressa Irene Pandiani, contiene un encomio e un ringraziamento rivolto a tutti gli operatori di ogni ruolo per tutto il lavoro svolto.

«Nel corso di questi mesi – si legge nella missiva – si è potuto constatare che il personale tutto ha operato con determinazione e coraggio affrontando situazioni che definire drammatiche suona come un eufemismo, adottando correttamente e senza remore nuovi protocolli e stili comportamentali, facendo sì che non si sviluppassero focolai all’interno dell’ospedale».

Attualmente solo un paziente in condizioni gravi è ricoverato ancora in rianimazione. Quando sarà dimesso, il reparto di terapia intensiva sarà chiuso per permettere i lavori di potenziamento che prevedono l’aumento di altri tre posti letto. Il reparto ne potrà ospitare otto.

Sono intanto in corso gli interventi di sanificazione dei reparti Covid. In questa fase di transizione, secondo quanto annunciato dalla direzione sanitaria del Giannuzzi, un reparto di 10 posti letto situato al quarto piano della palazzina di medicina (ex cardiologia), sarà dedicato ai pazienti Covid mentre un altro Al secondo piano della palazzina medica (ex oncologia) sarà allestiti 10 posti di nefrologia.

Dall’ultima rilevazione resa pubblica del 9 giugno, i manduriani ancora positivi al Covid sono 33 e 3quelli in attesa di tampone che si trovano in isolamento fiduciario.