Manduria, intrappolati i primi "sporcaccioni", multe salate

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini dei primi “sporcaccioni” immortalati dalle fototrappole mentre abbandonano rifiuti per le strade del territorio manduriano e nelle marine.

Dal numero di targa dei mezzi il corpo di polizia municipale che gestisce la rete di videocontrollo individuerà i proprietari degli automezzi che saranno multato con sanzioni di 600 euro. Le trappole disseminate nei punti maggiormente interessati al fenomeno sono dodici al momento.

Soddisfazione viene espressa dal primo cittadino che sul social scrive: «Arrivano i primi risultati dalle foto trappole: gente che abbandona, anche in pieno giorno, incuranti delle auto che circolano intorno a loro, rifiuti di ogni genere. Fermo restando il doveroso anticipo della raccolta differenziata per le marine di Manduria già attivato dal Sindaco martedì scorso (in effetti non ancora a regime, Ndc), resta fondamentale la massima collaborazione e l’obbligo al decoro e alla civiltà da parte di tutti i cittadini».