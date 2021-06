Seconde dosi a Taranto, la Asl fa marcia indietro: si torna negli hub distrettuali

Con una lettera inviata ai comuni della provincia, la Asl di TAranto ha deciso di ripristinare la modalità delle somministrazioni delle seconde dosi nei centri vaccinali distrettuali. Resterà quindi operativo l'hub del liceo classico di Manduria dove confluiscono i residenti dei sette comuni del distretto socio sanitario manduriano.

«Prendendo atto del disagio che si è verificato nella città di Taranto, all’altezza di Via Cesare Battisti, in occasione delle sedute vaccinali eseguite in modalità drive through il 4 e il 7 giugno presso il Centro Commerciale Porte dello Ionio - fa sapere la Asl - tutti i cittadini che già da oggi preferiscono non recarsi presso l’hub Porte dello Ionio, sarà cura della Asl riprogrammare a brevissimo la nuova data di somministrazione della seconda dose, che sarà eseguita presso gli hub distrettuali di riferimento».

In ogni caso, l’hub vaccinale presso il Centro Commerciale Porte dello Ionio sarà attivo oggi e domani esclusivamente per i cittadini il cui appuntamento è già stato riprogrammato, ovvero che hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca rispettivamente il 16 e il 17 aprile, e che intendono vaccinarsi in modalità drive through.

Propsio questa mattina il sindaco di Sava, Dario Iaia, aveva scritto una nota di protesta rivolta alla dirigenza della sanità ionica. «Tutto questo è inaccettabile - si legge - anche alla luce del fatto che le vaccinazioni presso l’hub di Manduria, così come negli altri centri della provincia, stavano procedendo in maniera sufficientemente spedita e comoda per i nostri concittadini. Per tutte queste ragioni, auspico che l’Asl Taranto voglia ascoltare la voce che proviene dai territori e rivalutare la decisione assunta».

Tra le numerose segnalazioni arrivate al giornale di persone che si lamentavano del disagio, aggiorniamo quella ricevuta ieri dalla manduriana Monica De Valerio che si fa sapere la fine del suo esodo. E' partita alle 15 da Manduria per accompagnare a Taranto i suoi genitori ottantenni che sono stati vaccinati alle 21,30.