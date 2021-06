Un'Audi distrutta dalle fiamme sulla via per Avetrana

Dopo quella incendiata la settimana scorsa sulla via per Oria, un’altra autovettura questa mattina ha preso improvvisamente fuoco sulla via per Avetrana nella stessa città Messapica.

Molto probabilmente per un corto circuito, un’Audi è stata praticamente distrutta dalle fiamme che sviluppatesi dal vano motore in poco tempo hanno avvolto il mezzo.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento manduriano della macchina era rimasta solo la parte metallica.