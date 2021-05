Aggrediscono i poliziotti, sono liberi il giorno dopo

Arrestati, processati e condannati per direttissima, tornano in libertà dopo un giorno due giovani manduriani che erano stati arrestati con l’accusa di aver aggredito due agenti di polizia intervenuti per sedare una rissa causata dai due imputati. L’episodio violento è avvenuto nella tarda serata dell’altro ieri alla periferia della città Messapica dove era stato segnalato un incidente stradale con tre persone che si azzuffavano. Giunta sul posto la volante del commissariato di polizia, i due agenti a bordo avrebbero visto i due indagati che picchiavano il conducente della seconda macchina con la quale si erano scontrati.

A quel punto i due manduriani F.L di 25 anni e C.A. di 26, entrambi in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbero aggredito i due agenti che grazie all’arrivo di rinforzi riuscivano a bloccarli e a portarli negli uffici del commissariato per l’identificazione e le formalità di rito. Nel frattempo i due poliziotti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi dove sono stati medicati e dimessi con dieci giorni di prognosi ognuno.

Su disposizione del pubblico ministero Antonio Natale, i due giovani sono stati dichiarati agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Uno dei due anche per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ieri mattina, difesi dai rispettivi avvocati di fiducia, Cosimo Micera e Giuseppe Argentino, i due sono stati accompagnati al Tribunale di Taranto dove la giudice Chiara Panico ha convalidato l’arresto annullando la misura cautelare ai domiciliari e li ha processati per direttissima. Giudicati con il rito abbreviato, i due manduriani sono stati condannati a quattro mesi e venti giorni di reclusione con la sospensione della pena.

N.Din.