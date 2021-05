Atti osceni in luogo pubblico, denunciato insospettabile di Sava

Un insospettabile imprenditore di Sava, incensurato, è stato denunciato dalla polizia di Gallipoli per atti osceni in luogo pubblico. Gli agenti del commissariato gallipolino ieri avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte di donne che raccontavano la stessa esperienza accaduta poco prima: un’automobilista che fermava l’auto invitandole ad avvicinarsi con la scusa di un’informazione e una volta vicine mostrava loro le sue parti intime nell’atto di masturbarsi.

Seguendo il tragitto delle segnalazioni ricevute e la descrizione dell'esibizionista, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e a portarlo negli uffici per identificarlo. Si è così scoperta la sua provenienza. Il savese di 70 anni che ha nominato come suo legale di fiducia l’avvocato Alessandro Cavallo, avrebbe dichiarato che la sua non era una esibizione e di non essersi masturbato ma di avere avuto una erezione alla vista di alcune belle ragazze.

Dopo le formalità di rito, oltre alla denuncia per atti osceni in pubblica via, l’imprenditore savese è stato segnalato alla Prefettura perchè nella sua macchina sono stati trovati 5 grammi di marijuana. Non solo. Dai controlli telematici si è scoperto che l’auto che guidava era priva di revisione ed era stata sospesa dalla circolazione e inoltre aveva la patente scaduta. Per queste infrazioni pagherà una maximulta di 2500 euro. Nei suoi confronti, infine, sarà proposta al questore l'emissione di un foglio di via dal comune di Gallipoli.