Rifiuti abbandonati, Breccia: «non è inciviltà, ma un giro infernale a carico dei contribuenti»

Ancora rifiuti abbandonati per le strade delle marine manduriane. E questa volta l’inciviltà non centrerebbe niente perché ma a quanto pare la prassi stabilità da qualcuno ai comandi della città.

A denunciarlo è il consigliere comunale Mimmo Breccia che ha pubblicato le foto della spazzatura ammassata sulla litoranea di San Pietro in Bevagna.

«Località in cui è prevista la raccolta differenziata porta a porta – scrive Breccia - ma l'azienda di smaltimento rifiuti, dopo aver ritirato i bidoncini, invita i residenti a lasciare i sacchetti per strada lì dove prima c’erano i cassonetti».

Per il leader del movimento civico «Manduria Noscia», dietro queste procedure discutibilissime, ci sarebbe un disegno preciso ancora più sottile. «Inevitabilmente – sottolinea il consigliere - la semplice raccolta da capitolato si trasforma in intervento di bonifica fuori capitolato che costa ai contribuenti dieci volte tanto. Capito che giro?», conclude Breccia che chiama in causa il sindaco e l’assessora all’Ambiente del comune Messapico.