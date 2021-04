Il sindaco salta la fila e si vaccina con i prof

Anche il sindaco Gregorio Pecoraro si è vaccinato con AstraZeneca trovando una corsia preferenziale o scorciatoia. E’ stato tra i primi a farlo il 27 febbraio scorso nel centro vaccinale della palestra coperta della scuola G.L.Marugj in via Primo Maggio a Manduria che all’epoca era riservata solo agli ultraottantenni e al personale scolastico.

Il primo cittadino, non potendo accedere per l’età (ha 65 anni), è stato inserito nell’elenco del «personale scolastico» pur essendo dottore commercialista, oltre che sindaco. In quella data non esisteva ancora la possibilità di farsi vaccinare con la classica «fiala in più» perché si accedeva esclusivamente per prenotazione e ancora nessuno rifiutava il vaccino per i timori delle reazioni avverse venute fiori in seguito.



Non si comprende, quindi, ma si può facilmente intuire, come abbia fatto Pecoraro a farsi somministrare la dose che era destinata al personale scolastico. Se non è docente o formatore avrà dichiarato il falso?

Diversa, invece, la posizione di altri «saltafila» che fanno parte del famoso staff del sindaco. Gregorio Pizzi, ad esempio, auto definitosi «collaboratore del sindaco Pecoraro», ha ricevuto la dose di Pfizer sempre nella stessa palestra della Marugj il 9 aprile. In quella data Pizzi, per sua stessa ammissione assieme ad un’amica che si trovava lì per caso, hanno ricevuto la dose destinata a due malati oncologici che non si erano presentati.

È più recente, invece, la somministrazione del vaccino AstraZeneca al presidente del Consiglio comunale di Manduria, Gregorio Dinoi (66 anni) che con la moglie di 64 anni si sono vaccinati nell’hub del liceo classico il 14 aprile.