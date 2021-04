Contagi a scuola, lezioni sospese alla Prudenzano e alla G.L.Marugj

Ad appena una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza, dopo il rosso scuro del periodo pre-pasquale, ritornano i contagi nelle scuole di Manduria. Due, quelli resi noti sinora, in altrettanti istituti della città Messapica, il Prudenzano e il plesso G.L.Marugj. Nel primo caso ad aver contratto il coronavirus è una studentessa della prima media mentre nell’altra il virus ha infettato una bidella.

La dirigente scolastica del Prudenzano, professoressa Anna Laguardia, ha già pubblicato la circolare che dispone l’interruzione delle lezioni in presenza, da oggi e sino al 23 aprile, della classe frequentata dalla studentessa positiva. A causa del consistente numero di docenti individuati quali contatti stretti della ragazza contagiata, la dirigente, sentito anche il parere del Dipartimento di prevenzione Asl, ha disposto misure anche per altre tre classi che per lo stesso periodo dovranno svolgere attività di didattica a distanza.

Diverse invece le misure prese dalla dirigente scolastica della Marugj, professoressa Maria Rita Pisarra che per ora, per la sola giornata di oggi, ha disposto la chiusura dell’intero plesso di via Primo Maggio (sede del centro vaccinale comunale dove sono in corso le seconde dosi degli ultraottantenni). La dirigente ha già chiesto ai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria il loro intervento per la sanificazione degli ambienti. Il Dipartimento di prevenzione, informato solo ieri del contagio della bidella, adotterà a sua volta i provvedimenti del caso.

I due episodi di contagio avvenuti negli ambienti scolastici, scavano la ferita di una comunità preoccupata per la diffusione del virus che non conosce freni. I bollettini diffusi dalla Prefettura non offrono serenità ai manduriani. L’ultimo, reso noto ieri, indica 263 manduriani attualmente positivi, 14 in più dalla precedente rilevazione di due giorni prima, ed altri 185 in attesa di tampone posti in isolamento fiduciario.

Non sembrano particolarmente preoccupate le istituzioni locali che sembrano ignorare gli allarmi diffusi da più parte, anche quelli emersi ieri nella riunione in Prefettura tra tutti i sindaci della provincia di Taranto alla presenza del prefetto che ha raccomandato più rigore e maggiore controllo nell’intero territorio.

