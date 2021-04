Buoni spesa ancora fermi, silenzi dal comune e monta la protesta

I silenzi dell’amministrazione comunale circa l’esito del bando per la distribuzione dei buoni pasto destinati alle famiglie in difficoltà economica per la crisi pandemica, stanno facendo crescere i malumori tra chi attende invano l’erogazione.

Lunedì scorso scadevano i cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria trascorsi i quali il comune avrebbe potuto redigere quella definitiva e quindi erogare le somme previste. Trascorsa la giornata di ieri, martedì, dal municipio non è stata resa nota nessuna nota in merito.

Per questo già da ieri sui social circolavano voci di una possibile manifestazione di protesta che si dovrebbe tenere questa mattina davanti al comune, simile a quella dello scorso 7 aprile giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai buoni dove si scoprì che quasi la metà degli ammessi non avrebbe potuto riceverli perché la somma disponibile non era sufficiente.

Hanno presentato la richiesta 1.081 persone, capofamiglia o singoli in difficoltà, quasi tutte ammesse perché in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Ma l’investimento messo in campo dall’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro che attingeva ai fondi regionali, è sufficiente a soddisfare solo 515 richieste mentre per altre 428 i fondi non bastano.

Il comune da parte sua si è poi giustificato attribuendo le responsabilità allo Stato che non ha ancora versato le provvidenze previste dal piano di sostegno alle famiglie. Non sono giustificabili, invece, i silenzi successivi e nemmeno il ritardo nell’approntare la graduatoria definitiva e quindi l’erogazione dei buoni alle 515 famiglie per le quali esiste la copertura economica.