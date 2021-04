Niente buoni dal comune, la rabbia delle famiglie con un sit-in davanti al municipio

Le restrizioni pandemiche, i bilanci in rosso di molte famiglie e la politica che non dà risposte adeguate. Una miscela pericolosa che ieri a Manduria ha fatto esplodere la rabbia degli indigenti in attesa ancora dei buoni spesa che speravano di ricevere prima del weekend pasquale. Insomma questa volta la rabbia non ha retto così alcune famiglie hanno protestato davanti all’ingresso del municipio della città Messapica. La presenza dei manifestanti, tre o quattro famiglie quasi tutti donne e bambini, ha richiesto l’intervento della polizia che ha evitato colpi di testa dei più esagitati. La rivendicazione riguardava proprio la mancata disponibilità degli aiuti per chi come loro aveva presentato domanda rispondendo all’avviso pubblico del comune di Manduria che impegnava la somma pari a 167mila euro.



Per un paio d’ore la tensione è stata tanta anche per l’assenza del sindaco e di nessun altro amministratore, tutti assenti. L’unico a ricevere i manifestanti è stato il responsabile dell’Area Servizi sociali, Raffaele Salamino che ha spiegato gli aspetti tecnici e burocratici della questione. Il funzionario ha detto che non ci sono fondi disponibili per accontentare tutti. Unico politico presente sul posto, chiamato evidentemente dagli stessi indigenti in agitazione, era il consigliere comunale di opposizione, Mimmo Breccia che ha contribuito a sedare gli animi e a contenere la rabbia delle famiglie. Su suggerimento di Salamino, Breccia ha consigliato i manifestanti a fare richiesta di integrazione dei fondi per rientrare così nella graduatoria degli aiuti. Intorno alle ore 14, i manifestanti, sempre sotto il controllo degli agenti di polizia del locale commissariato, hanno deciso di abbandonare la protesta.



Le provvidenze insufficienti messe in cassa, sono quelle finanziate dalla Regione Puglia rientranti nelle «misure urgenti per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19» destinate ai comuni pugliesi per interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia.

Ad accendere la miccia ieri è stata la pubblicazione sul sito internet del comune, della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai buoni dove si è scoperto che quasi la metà degli ammessi non potrà riceverli perché la somma disponibile non è sufficiente. Hanno presentato la richiesta 1.081 persone, capofamiglia o singoli in difficoltà, quasi tutte ammesse perché in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Ma l’investimento messo in campo dall’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro che attingeva ai fondi regionali, è sufficiente a soddisfare solo 515 richieste mentre per altre 428 i fondi non bastano. L’atto pubblico predisposto nei tempi dal responsabile del procedimento, era già pronto il 2 aprile ma solo ieri è avvenuta la pubblicazione che permetterà «di procedere, senza ulteriori atti – si legge nella determina -, agli adempimenti consequenziali, consistenti nell’associare l’importo del buono spesa alla Tessera Sanitaria del richiedente, inviando un Sms al numero di cellulare indicato in fase di domanda e il Pin da utilizzare presso gli esercizi commerciali». La disponibilità del denaro, però, sarà concreta solo in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive che avverrà a seguito di esame dei ricorsi eventualmente proposti e valutati positivamente dall’ente.

Nazareno Dinoi su Quotidiano